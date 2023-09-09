Мудрик та Яремчук - в основі збірної України на матч із Англією

Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі в групі C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє домашню гру проти національної команди Англії.

Головний тренер команди Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди.

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Трубін, Лунін, Михайліченко, Кривцов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Назарина, Ярмоленко, Буяльський, Ванат, Довбик

Матч розпочався о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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