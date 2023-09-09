Головне
Україна - Англія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 18:56 3436
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024
Сьогодні 18:51 2707
Визначились арбітри на матч відбору Євро-2024 Італія - Україна
Сьогодні 18:41 83
Карпати здолали Агробізнес, МФК Металург та Лівий берег зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:25 457
Мудрик та Яремчук - в основі збірної України на матч із Англією
Сьогодні 17:51 532
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:44 2792
Україна - Англія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 14:53 2394
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 14:52 595
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 11:52 2147
Почала професійну кар’єру в 13, у 16 стала залежною від наркотиків, а у 18 повернулася перемагати: драматична історія Дженніфер Капріаті
Сьогодні 11:11 1435
Прямі трансляції

Карпати здолали Агробізнес, МФК Металург та Лівий берег зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 7-го туру Першої ліги
Сьогодні 18:25 457 0
Карпати здолали Агробізнес, МФК Металург та Лівий берег зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 7-го туру Першої ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 9 вересня
Група А

Епіцентр - Буковина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Бендера, 1:1 - 60 Фарасеєнко, 2:1 - 75 Гірний (пен)

Агробізнес - Карпати Львів 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 41 Полегенько (пен)

Група B

Вікторія - Чернігів 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Федосов, 1:1 - 38 Мишенко, 2:1 - 89 Шаврін (пен)

МФК Металург - Лівий берег 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Сад (пен), 1:1 - 25 Співаков

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11271
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2792
Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 7069
Україна - Англія 0:0. ОНЛАЙН Україна - Англія 0:0. ОНЛАЙН 3436
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15433
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13396
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 133869
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153940 7
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30005
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 299772
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33497
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16075