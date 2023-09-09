Джерело - Чемпіон.
У межах 7-го туру Першої ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 9 вересня
Група А
Епіцентр - Буковина 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Бендера, 1:1 - 60 Фарасеєнко, 2:1 - 75 Гірний (пен)
Агробізнес - Карпати Львів 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 41 Полегенько (пен)
Група B
Вікторія - Чернігів 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 15 Федосов, 1:1 - 38 Мишенко, 2:1 - 89 Шаврін (пен)
МФК Металург - Лівий берег 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Сад (пен), 1:1 - 25 Співаков
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