Збірна України назвала заявку на матч з Англією

Матч розпочнеться о 19:00

Джерело - УАФ.

У 5 турі кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє домашню гру проти національної команди Англії.

Стала відома заявка України:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Єгор Назарина, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Олександр Тимчик, Олександр Зубков та Олександр Піхальонок.

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві. Початок о 19:00, 9 вересня.

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