Роналду пропустить матч проти Люксембургу

Нападник отримав зайву жовту картку

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду не допоможе своїй команді у наступній грі.

Про це повідомляє A Bola.

38-річний футболіст отримав жовту картку у матчі відбору на Євро-2024 зі Словаччиною (1:0) за удар шипами в обличчя голкіперові Мартіну Дубравці.

До цього Кріштіану заробив два попередження за симуляцію в іграх проти Ісландії та Люксембургу. Зустріч з другими Роналду якраз і пропустить.

Нагадаємо, у рамках відбору на Євро-2024 форвард відзначився п'ятьма голами у п'яти матчах.

Раніше Роналду вперше за 20 років не був номінований на Золотий м'яч.