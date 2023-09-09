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Роналду пропустить матч проти Люксембургу

Нападник отримав зайву жовту картку
Сьогодні 11:24 144 0
Роналду пропустить матч проти Люксембургу
Фото - Getty Images
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду не допоможе своїй команді у наступній грі.

Про це повідомляє A Bola.

38-річний футболіст отримав жовту картку у матчі відбору на Євро-2024 зі Словаччиною (1:0) за удар шипами в обличчя голкіперові Мартіну Дубравці.

До цього Кріштіану заробив два попередження за симуляцію в іграх проти Ісландії та Люксембургу. Зустріч з другими Роналду якраз і пропустить.

Нагадаємо, у рамках відбору на Євро-2024 форвард відзначився п'ятьма голами у п'яти матчах.

Раніше Роналду вперше за 20 років не був номінований на Золотий м'яч.

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