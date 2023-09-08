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Іспанія на виїзді розгромила Грузію: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 20:59 216 0
Іспанія на виїзді розгромила Грузію: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У межах 5-го туру відбору до Євро-2024 відбувся 1 матч.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
08 вересня

Грузія - Іспанія 1:7 (0:4)

Гол: 0:1 - 22 Мората, 0:2 - 27 автогол Квірквелія, 0:3 - 38 Ольмо, 0:4 - 40 Мората, 1:4 - 49 Чакветадзе, 1:5 - 66 Мората, 1:6 - 68 Вільямс, 1:7 - 74 Ямал

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у кваліфікації Євро-2024:

21:45 Боснія і Герцеговина - Ліхтенштейн

21:45 Кіпр - Шотландія

21:45 Люксембург - Ісландія

21:45 Словаччина - Португалія

21:45 Туреччина - Вірменія

21:45 Хорватія - Латвія

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