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Агент Кварацхелії спростував відхід гравця з Наполі

Мамука Джугелі розповів про плани на майбутнє свого клієнта.
Сьогодні 09:40 155 0
Агент Кварацхелії спростував відхід гравця з Наполі
Фото - Getty Images
#Наполі, #Хвіча Кварацхелія

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Хвіча Кварацхелія не планує покидати Наполі.

Про це розповів агент гравця Мамука Джугелі.

"Ми не розглядаємо таке. Я скажу вкотре: ми не розглядаємо можливість відходу з Наполі. Коли Хвіча буде готовий грати за Реал чи Барселону, ми оцінимо таку перспективу.

Зараз у команді є такі футболісти, як Осімхен, Ді Лоренцо, Зелінський. Це сильна команда, а тому ми не розглядаємо можливість відходу з Наполі.

Тут ми почуваємося як удома. Я офіційно заявляю, що ми з Хвічою ніколи не говорили про бажання змінити команду, ніколи такої ситуації не виникало.

Про продовження контракту розмов немає. Ми задоволені своїм контрактом, і мета Квари – захистити чемпіонський титул та далеко пройти в Лізі чемпіонів", – сказав Джугелі.

Раніше Хвіча міг опинитися в Ньюкаслу влітку.

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