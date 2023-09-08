Агент Кварацхелії спростував відхід гравця з Наполі

Вінгер Хвіча Кварацхелія не планує покидати Наполі.

Про це розповів агент гравця Мамука Джугелі.

"Ми не розглядаємо таке. Я скажу вкотре: ми не розглядаємо можливість відходу з Наполі. Коли Хвіча буде готовий грати за Реал чи Барселону, ми оцінимо таку перспективу.

Зараз у команді є такі футболісти, як Осімхен, Ді Лоренцо, Зелінський. Це сильна команда, а тому ми не розглядаємо можливість відходу з Наполі.

Тут ми почуваємося як удома. Я офіційно заявляю, що ми з Хвічою ніколи не говорили про бажання змінити команду, ніколи такої ситуації не виникало.

Про продовження контракту розмов немає. Ми задоволені своїм контрактом, і мета Квари – захистити чемпіонський титул та далеко пройти в Лізі чемпіонів", – сказав Джугелі.