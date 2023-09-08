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УПЛ затвердила дати й час початку матчів 8 туру

Тур стартує 22 вересня
Сьогодні 09:25 173 0
УПЛ затвердила дати й час початку матчів 8 туру
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 туру VBET Ліги сезону 2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

8 ТУР

22 вересня (п’ятниця)

Оболонь – Верес 17:00

Олександрія – Чорноморець 19:00

23 вересня (субота)

Полісся – Минай 15:00

Ворскла – Кривбас 17:00

Рух – Шахтар 19:00

24 вересня (неділя)

ЛНЗ – Динамо 13:00

Зоря – Дніпро-1 15:00

Металіст 1925 – Колос 17:00

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