УПЛ затвердила дати й час початку матчів 8 туру

Джерело - Чемпіон.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 туру VBET Ліги сезону 2023/24 років.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
8 ТУР
22 вересня (п’ятниця)
Оболонь – Верес 17:00
Олександрія – Чорноморець 19:00
23 вересня (субота)
Полісся – Минай 15:00
Ворскла – Кривбас 17:00
Рух – Шахтар 19:00
24 вересня (неділя)
ЛНЗ – Динамо 13:00
Зоря – Дніпро-1 15:00
Металіст 1925 – Колос 17:00
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