УПЛ затвердила дати й час початку матчів 8 туру

Тур стартує 22 вересня

Джерело - Чемпіон.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 туру VBET Ліги сезону 2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

8 ТУР

22 вересня (п’ятниця)

Оболонь – Верес 17:00

Олександрія – Чорноморець 19:00

23 вересня (субота)

Полісся – Минай 15:00

Ворскла – Кривбас 17:00

Рух – Шахтар 19:00

24 вересня (неділя)

ЛНЗ – Динамо 13:00

Зоря – Дніпро-1 15:00

Металіст 1925 – Колос 17:00

Раніше Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!