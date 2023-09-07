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Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:43 1037 0
Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У межах 5-го туру відбору до Євро-2024 відбулося 9 матчів.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
07 вересня

Казахстан - Фінляндія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Антман

Литва - Чорногорія 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Пауласкас, 1:1 - 78 Крстович, 1:2 - 89 Савич, 2:2 - 90+4 Черних

Данія - Сан-Марино 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 26 Гейб'єрг, 2:0 - 28 Мехле, 3:0 - 40 Вінд, 4:0 - 90+4 Поульсен

Нідерланди - Греція 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 де Рон, 2:0 - 31 Гакпо, 3:0 - 39 Вегхорст

Польща - Фарерські острови 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Левандовський (пен), 2:0 - 83 Левандовський

Сербія - Угорщина 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 автогол Салаї, 1:1 - 34 Варга, 1:2 - 36 Орбан

Словенія - Північна Ірландія 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 3 Шпорар, 1:1 - 7 Прайс, 2:1 - 17 Стоянович, 3:1 - 42 Шешко, 3:2 - 53 Еванс, 4:2 - 56 Шпорар

Франція - Ірландія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Чуамені, 2:0 - 48 Тюрам

Чехія - Албанія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Черни, 1:1 - 66 Байрамі

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