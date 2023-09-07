Лунін: Робота у Реалі і в збірній - це різні речі, взагалі два різних світи

Лунін порівняв роботу в Реалі та збірній України

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями від матчів відбору Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

"Готуємось, розбираємо дії суперника. Настрій у збірної завжди добрий і бойовий, із цим проблем немає. Англія – лідер? На папері справа така, все вирішується на полі. У нас теж добрі гравці, хороша команда. Бійцівські якості в нас навіть кращі, ніж у них. Усі побачимо 9-го числа.

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Робота в Реалі і в збірній — це різні речі, взагалі два різних світи, два різні тренери, різна схема. Подобається, що Ребров має дуже сучасний підхід: намагаємося демонструвати хороший і динамічний футбол, але завжди на перший план виходить результат. Намагатимемося його добувати.

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Як удома - не буде ніде, але, звичайно, грати в іншій країні та мати повний стадіон, таку підтримку проти такого сильного суперника - це, безумовно, буде чудовий вечір. Ми дуже вдячні, що маємо таку підтримку закордоном. Це просто щось нереальне, і ми намагатимемося за це відплатити", - сказав Лунін.

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