УЄФА та Асоціація європейських клубів узгодили нову модель розподілу доходів

Нова угода діятиме до 2030 року

УЄФА та Асоціація європейських клубів підписали новий меморандум задля зміцнення рівня їхнього партнерства.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Нова угода діятиме до 2030 року і має забезпечити стабільний розвиток європейського клубного футболу.

Цей меморандум узгоджує спільні зусилля обох організацій для впорядкування календаря чоловічих і жіночих міжнародних матчів і майбутніми структурними змінами в чоловічих клубних змаганнях УЄФА, які набудуть чинності з сезону 2024/25.

Нова угода також відображає значний прогрес у розвитку жіночого футболу. УЄФА та Асоціація європейських клубів прагнуть підвищити рівень змагань, сприяти зростанню нових поколінь талановитих гравчинь і створити основу для стійкої бізнес-моделі жіночого футболу.

Великий пріоритет надається розвитку європейського клубного футболу на всіх рівнях. Це буде проявлятися через нову модель розподілу доходів між клубами у 2024-2027 роках, яка передбачає збільшення виплат солідарності.

Частка, зарезервована для клубів, які не беруть участі у групових стадіях змагань УЄФА, збільшиться до 10%. Окрім 3%, зарезервованих для команд, які вилетіли в кваліфікаційних раундах, частка для клубів, які взагалі не брали участі в єврокубках зросте до 7% з нинішніх 4%. Це забезпечить дохід у 440 мільйонів євро за сезон, тобто 1,32 мільярда євро протягом 3-річного циклу.

У новій системі розподілу для клубів-учасників приділятиметься більше уваги участі (від 25% до 27,5% розподілятиметься порівну) та результативності (від 30% до 37,5%), тоді як ринковий пул і коефіцієнт буде об’єднано та скорочено (з 45% до 35%).

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