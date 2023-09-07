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УЄФА та Асоціація європейських клубів узгодили нову модель розподілу доходів

Нова угода діятиме до 2030 року
Сьогодні 16:17 210 0
УЄФА та Асоціація європейських клубів узгодили нову модель розподілу доходів
#УЄФА

Джерело - Tribuna.com.

УЄФА та Асоціація європейських клубів підписали новий меморандум задля зміцнення рівня їхнього партнерства.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Нова угода діятиме до 2030 року і має забезпечити стабільний розвиток європейського клубного футболу.

Цей меморандум узгоджує спільні зусилля обох організацій для впорядкування календаря чоловічих і жіночих міжнародних матчів і майбутніми структурними змінами в чоловічих клубних змаганнях УЄФА, які набудуть чинності з сезону 2024/25.

Нова угода також відображає значний прогрес у розвитку жіночого футболу. УЄФА та Асоціація європейських клубів прагнуть підвищити рівень змагань, сприяти зростанню нових поколінь талановитих гравчинь і створити основу для стійкої бізнес-моделі жіночого футболу.

Великий пріоритет надається розвитку європейського клубного футболу на всіх рівнях. Це буде проявлятися через нову модель розподілу доходів між клубами у 2024-2027 роках, яка передбачає збільшення виплат солідарності.

Частка, зарезервована для клубів, які не беруть участі у групових стадіях змагань УЄФА, збільшиться до 10%. Окрім 3%, зарезервованих для команд, які вилетіли в кваліфікаційних раундах, частка для клубів, які взагалі не брали участі в єврокубках зросте до 7% з нинішніх 4%. Це забезпечить дохід у 440 мільйонів євро за сезон, тобто 1,32 мільярда євро протягом 3-річного циклу.

У новій системі розподілу для клубів-учасників приділятиметься більше уваги участі (від 25% до 27,5% розподілятиметься порівну) та результативності (від 30% до 37,5%), тоді як ринковий пул і коефіцієнт буде об’єднано та скорочено (з 45% до 35%).

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