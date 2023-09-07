Ювентус хоче зберегти Рабйо

Ювентус має намір запропонувати новий контракт Адрієну Рабйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Цього літа француз міг перейти у Манчестер Юнайтед, але продовжив угоду з "бьянконері" ще на один сезон. Це означає, що вже взимку Адрієн може приймати пропозиції інших клубів.

При цьому в Турині Рабйо став одним із лідерів команди, тому не дивно, що Ювентус хоче утримати його.

Однак клуб готовий запропонувати хавбеку дворічний контракт тільки зі зниженням зарплати. Складно сказати, чи погодиться гравець на таку пропозицію.

Раніше Бонуччі перейшов в Уніон Берлін.