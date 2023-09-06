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Трубін напередодні матчу з Англією: Потрібно бути готовим до всього

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Трубін напередодні матчу з Англією: Потрібно бути готовим до всього
#Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України готові до матчу проти Англії у матчі відбору на Євро-2024.

"Навіть нема чого казати. Всі розуміють, які гравці зібрані в збірній Англії, тому потрібно бути готовим до всього. Тим паче не так давно була наша перша гра проти них. Усі ми пам’ятаємо, що вони дуже багато роблять флангових передач, тому потрібно до цього бути готовими", - сказав Трубін.

Зустріч відбудеться 9 вересня у Вроцлаві.

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