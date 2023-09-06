Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 2985
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Сьогодні 19:30 0
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Сьогодні 18:01 233
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Сьогодні 16:17 265
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Сьогодні 15:40 569
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Сьогодні 15:08 294
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Сьогодні 14:08 606
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Сьогодні 12:40 311
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 320
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 2397
Прямі трансляції

Онана повернувся у збірну Камеруну після відсторонення з ЧС

Він потрапив до заявки національної команди на матч проти Бурунді
Сьогодні 16:36 391 0
Онана повернувся у збірну Камеруну після відсторонення з ЧС
#Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - ESPN.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана повернувся в збірну Камеруну.

Про це повідомляє ESPN

Він потрапив до заявки національної команди на матч проти Бурунді у рамках кваліфікації Кубка африканських націй, який пройде 12 вересня.

Голкіпер планує повернутися поки тільки на одну гру. Якщо ж збірна Камеруну пройде кваліфікацію на Кубок африканських націй, тоді відбудуться переговори про подальші перспективи Онани в команді.

Нагадаємо, Онану відсторонили від збірної Камеруну на чемпіонаті світу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 34736
Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 1852
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків 2397
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2985
Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо 1784
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40288 1
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50513
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29513
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27286
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17508
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12424
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 79389