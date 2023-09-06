Онана повернувся у збірну Камеруну після відсторонення з ЧС

Він потрапив до заявки національної команди на матч проти Бурунді

Джерело - ESPN.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана повернувся в збірну Камеруну.

Про це повідомляє ESPN

Він потрапив до заявки національної команди на матч проти Бурунді у рамках кваліфікації Кубка африканських націй, який пройде 12 вересня.

Голкіпер планує повернутися поки тільки на одну гру. Якщо ж збірна Камеруну пройде кваліфікацію на Кубок африканських націй, тоді відбудуться переговори про подальші перспективи Онани в команді.

Нагадаємо, Онану відсторонили від збірної Камеруну на чемпіонаті світу.

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