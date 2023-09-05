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Галтьє отримав щедру пропозицію з Катару

Фахівець може очолити Аль-Духаїль
Вчора 23:56 206 0
Галтьє отримав щедру пропозицію з Катару
Фото Getty Images
#Крістоф Галтьє

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер ПСЖ, Лілля і Ніцци Крістоф Галтьє може продовжити кар'єру в чемпіонаті Катару. 

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Галтьє отримав дуже щедру з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Духаїля.

Контракт із 57-річний французьким фахівцем буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

Минулого сезону Крістоф Галтьє працював із ПСЖ, з яким виграв чемпіонський титул у Лізі 1 і Суперкубок Франції. Він був звільнений з паризького клубу на початку липня.

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