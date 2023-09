Колишній головний тренер ПСЖ, Лілля і Ніцци Крістоф Галтьє може продовжити кар'єру в чемпіонаті Катару.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Галтьє отримав дуже щедру з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Духаїля.

Контракт із 57-річний французьким фахівцем буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

Минулого сезону Крістоф Галтьє працював із ПСЖ, з яким виграв чемпіонський титул у Лізі 1 і Суперкубок Франції. Він був звільнений з паризького клубу на початку липня.

