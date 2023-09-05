Сидорчук прокоментував свій перехід до бельгійського клубу

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук вирішив спробувати свої сили у закордонному чемпіонаті та із задоволенням прийняв запрошення бельгійського Вестерло, з яким підписав трирічний контракт.

Про це сказав сам футболіст.

"Так, дійсно, я прийняв пропозицію від клубу з європейського чемпіонату - чемпіонату Бельгії. Для мене це можливість отримати новий досвід та розвиток спортивної карʼєри. Користуючись нагодою, хочу наголосити, що Динамо для мене - це величезний етап життя. Це роки важкої праці, успіхів та поразок, але завжди із повною віддачею заради результату команди та насамперед наших уболівальників.

Динамівські вболівальники дуже прискіпливі та вибагливі. У ДНК нашого клубу лише перемоги, отже будь-яка невдача сприймається дуже болісно. Фанати Динамо просто не вміють бути байдужими. Але навіть у дуже важкі часи вони підтримують команду та бажають нам успіхів. Це величезна цінність нашого клубу.

Я хочу подякувати за підтримку всім фанатам, Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу Суркісам, всім працівникам Динамо, тренерам та моїм партнерам по команді", - сказав Сидорчук.