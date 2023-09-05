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Галатасарай підписав двох футболістів Тоттенгема

Сьогодні 18:40 233 0
Галатасарай підписав двох футболістів Тоттенгема
#Галатасарай

Джерело - sportarena.com.

Галатасарай підписав двох футболістів Тоттенгема захисника Давінсона Санчеса та півзахисника Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Санчес перейшов до турецького клубу на повноцінній основі. Галатасарай заплатить за захисника 9,5 мільйона євро, які будуть виплачені рівними частинами протягом 5 сезонів. Зарплата Давінсона - 3,2 мільйона євро за рік.

Ндомбеле приєднався до Галатасарая на правах оренди. Сума викупу француза - 15 мільйонів євро. Сам півзахисник у Туреччині отримає 3,136 мільйона євро за сезон.

Минулого сезону Санчес провів 24 матчі за Тоттенгем у всіх турнірах. На рахунку Ндомбеле 40 поєдинків, два голи та одна результативна передача.

Галатасарай набрав 7 очок у трьох стартових матчах чемпіонату Туреччини. Також Леви зіграють у Лізі чемпіонів у групі з Баварією, Манчестер Юнайтед та Копенгагеном.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримає компенсацію від Галатасарая за перехід 23-річного бразильського вінгера Тете.

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