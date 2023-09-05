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Сьогодні Сидорчук залишить Динамо

Мова йде про повноцінний трансфер
Сьогодні 16:25 451 0
Сьогодні Сидорчук залишить Динамо
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, київське Динамо оголосить про продаж свого капітана Сергія Сидорчука.

Про це повідомляє видання Dynamomania.

Мова йде про повноцінний трансфер. Джерело зазначає, що Сергій перейде в європейську команду. Але це точно не буде клуб топ-5 ліг, адже трансферне вікно в цих чемпіонатах вже закрите.

Як повідомляє FootballHub, Сидорчук перейде до чемпіонату Бельгії, де трансферне вікно закривається сьогодні, 5 вересня.

32-річний Сидорчук приєднався до київської команди в січні 2013 року. З того часу він відіграв за клуб 327 матчів, забивши 21 гол та віддавши 21 асист. Також разом з Динамо він виграв 12 трофеїв, враховуючи 3 чемпіонства України.

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