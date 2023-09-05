Сьогодні Сидорчук залишить Динамо

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 вересня, київське Динамо оголосить про продаж свого капітана Сергія Сидорчука.
Про це повідомляє видання Dynamomania.
Мова йде про повноцінний трансфер. Джерело зазначає, що Сергій перейде в європейську команду. Але це точно не буде клуб топ-5 ліг, адже трансферне вікно в цих чемпіонатах вже закрите.
Як повідомляє FootballHub, Сидорчук перейде до чемпіонату Бельгії, де трансферне вікно закривається сьогодні, 5 вересня.
32-річний Сидорчук приєднався до київської команди в січні 2013 року. З того часу він відіграв за клуб 327 матчів, забивши 21 гол та віддавши 21 асист. Також разом з Динамо він виграв 12 трофеїв, враховуючи 3 чемпіонства України.
Сьогодні буде оголошено про перехід Сидорчука до європейського клубуhttps://t.co/CPjp7HjZwa pic.twitter.com/0hYPnJurjD— Dynamomania.com (@dynamomania_com) September 5, 2023