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Рух дізнався суперників в юнацькій Лізі чемпіонів

Матчі першого раунду відбудуться 4 і 25 жовтня
Сьогодні 16:41 218 0
Рух дізнався суперників в юнацькій Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, у Ньоні відбулося жеребкування Шляху чемпіонів країн Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Львівський Рух U-19 у першому раунді зіграє з однолітками із Сараєво (Боснія і Герцеговина).

Перший поєдинок буде номінально домашній для львів'ян.

У наступному раунді переможець нашої пари зустрінеться з переможцем пари Фамалікан (Португалія) - Мідтьюлланн (Данія).

Матчі першого раунду відбудуться 4 і 25 жовтня, другого раунду - і 8 і 29 листопада.

Нагадаємо, "Шахтар" U-19 розпочне свій єврокубковий сезон у Шляху Ліги чемпіонів. У молодіжки буде група як у дорослої команди.

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