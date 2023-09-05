Рух дізнався суперників в юнацькій Лізі чемпіонів

Матчі першого раунду відбудуться 4 і 25 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, у Ньоні відбулося жеребкування Шляху чемпіонів країн Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Львівський Рух U-19 у першому раунді зіграє з однолітками із Сараєво (Боснія і Герцеговина).

Перший поєдинок буде номінально домашній для львів'ян.

У наступному раунді переможець нашої пари зустрінеться з переможцем пари Фамалікан (Португалія) - Мідтьюлланн (Данія).

Матчі першого раунду відбудуться 4 і 25 жовтня, другого раунду - і 8 і 29 листопада.

Нагадаємо, "Шахтар" U-19 розпочне свій єврокубковий сезон у Шляху Ліги чемпіонів. У молодіжки буде група як у дорослої команди.