Рух дізнався суперників в юнацькій Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 вересня, у Ньоні відбулося жеребкування Шляху чемпіонів країн Юнацької ліги УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Львівський Рух U-19 у першому раунді зіграє з однолітками із Сараєво (Боснія і Герцеговина).
Перший поєдинок буде номінально домашній для львів'ян.
У наступному раунді переможець нашої пари зустрінеться з переможцем пари Фамалікан (Португалія) - Мідтьюлланн (Данія).
Матчі першого раунду відбудуться 4 і 25 жовтня, другого раунду - і 8 і 29 листопада.
Нагадаємо, "Шахтар" U-19 розпочне свій єврокубковий сезон у Шляху Ліги чемпіонів. У молодіжки буде група як у дорослої команди.