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Інтер продовжив контракт з Індзагі

Тренер отримав новий контракт
Сьогодні 14:39 105 0
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Фото - gettyimages
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Сімоне Індзагі

Джерело - inter.it.

Інтер оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 47-річним італійцем розрахована до 2025 року, попередня спливала після завершення сезону 2023/24.

Індзагі тренує Інтер з літа 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, виграла Кубок та два Суперкубки Італії. Минулого сезону "нерадзуррі" фінішували 3-ми в Серії А.

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Допис, поширений Inter (@inter)

Раніше Павар перейшов в Інтер.

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