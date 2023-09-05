Інтер продовжив контракт з Індзагі

Тренер отримав новий контракт

Інтер оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 47-річним італійцем розрахована до 2025 року, попередня спливала після завершення сезону 2023/24.

Індзагі тренує Інтер з літа 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, виграла Кубок та два Суперкубки Італії. Минулого сезону "нерадзуррі" фінішували 3-ми в Серії А.

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