Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Вчора 20:22 2045
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Сьогодні 14:39 103
Шапаренко не зіграє з Англією та Італією
Сьогодні 13:09 273
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 12:55 39553 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:47 78128
Шахтар назвав заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:10 382
Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим
Сьогодні 10:10 380
Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком
Сьогодні 09:38 628
Угіс Крастіньш: Колись мали вже виграти 5 сет
Вчора 23:01 601
Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією
Вчора 22:53 872
Прямі трансляції

Вербича виключено із заявки Панатінаїкоса на Лігу Європи

Вербич не зіграє у Лізі Європи
Сьогодні 13:58 242 0
Вербича виключено із заявки Панатінаїкоса на Лігу Європи
#Беньямін Вербич, #Панатінаїкос

Джерело - football.ua.

Вінгер Панатінаїкоса Беньямін Вербич був виключений із заявки грецького клубу на груповий етап Ліги Європи.

Про це повідомляє Sportday.

За інформацією джерела, головний тренер греків Іван Йованович вирішив залишити поза заявкою колишнього хавбека київського Динамо, щоб внести до неї центрального захисника Еріка Палмера-Брауна, який перебрався з Труа цього літа.

Нагадаємо, Вербич виступає за Панатінаїкос з літа минулого року. На його рахунку п'ять матчів у нинішньому сезоні та один забитий м'яч.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 78128
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу 1558
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 11687
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени 1647
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи 2045
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 39553 1
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3413
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18192 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21645 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7938 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117886
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39740 1