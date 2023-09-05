Шахтар назвав заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар оголосив список гравців, які візьмуть участь у поєдинках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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Наставник команди Патрік ван Леувен розраховуватиме на 33 гравця:
Воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков* (* – заявка за списком Б), 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*;
Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький, 46. Данило Удод*;
Півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Міроші, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук;
Нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В’юнник*, 18. Кевін Келсі.
Нагадаємо, у першій грі турніру Шахтар 19 вересня зустрінеться з Порту.