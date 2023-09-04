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Юнацька збірна України зіграє чотири спаринги

Матчі заплановані на 8-ме, 10-те (дві гри) і 12-те вересня
Сьогодні 13:39 99 0
Юнацька збірна України зіграє чотири спаринги

Джерело - УАФ.

Гравці наймолодшої збірної України, U-16/17 (футболісти не старші 2007 року народження), розпочали тренувальний збір, під час якого синьо-жовті зіграють чотири спаринги.

Про це повідомляє УАФ.

Матчі проти юнацьких клубних команд заплановано на 8-ме, 10-те (дві гри) та 12 вересня. Серед потенційних суперників — Колос, Дніпро-1, Шахтар та Металіст 1925.

На цей етап підготовки головний тренер збірної України Володимир Єзерський викликав 26-х виконавців:

Воротарі: Назар Макаренко ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Мойсеєв ("Динамо" Київ), Ростислав Баглай ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Кирило Дігтярь ("Металіст" Харків), Олексій Рибак, Даніель Дехтяр, Дем'ян Третяк (усі — "Динамо" Киів), Іван Сльозка (УФК "Кривбас" Дніпро), Євгеній Дорохін (ДЮСШ-15 Київ), Дмитро Стрільчук ("Баварія", Німеччина), Євгеній Рябоконь ("Словацко", Чехія).

Півзахисники: Олександр Ільченко, Павло Люсін (обидва — "Динамо" Київ), Владислав Резнік ("Карпати" Львів), Назар Бондар, Артем Угринчук (обидва — "Рух" Львів), Олександр Каменський ("Кривбас" Кривий Ріг), Андрій Павлученко ("Епіцентр" Кам'янець-Подільський), Рамір Губенко (УФК "Кривбас" Дніпро), Артем Корж, Алі Халілов (обидва — Дніпро-1" Дніпро), Богдан Оличенко ("Баварія", Німеччина), Амір Акбарі ("Дебрецен", Угорщина), Карен Геворкян ("Лас-Розас", Іспанія).

Нападники: Максим Калінкін ("Динамо" Київ), Іван Денисов ("Рух" Львів).

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