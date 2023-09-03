Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3-го вересня, відбулося 4 матчі в межах 3-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
3 тур, 3 вересня
Торіно - Дженоа 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+4 Радонич
Українець Руслан Маліновський розпочав матч у старті і відіграв 58 хвилин, отримавши жовту картку
Інтер - Фіорентина 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Тюрам, 2:0 - 53 Мартінес, 3:0 - 58 Чалханоглу (пен), 4:0 - 73 Мартінес
Емполі - Ювентус 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 24 Данілу, 0:2 - 82 К'єза
Лечче - Салернітана 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Кристович, 2:0 - 90+8 Стрефецца
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