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Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А

Результати матчів 3-го туру Серії А
Вчора 23:48 442 0
Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А
#Дженоа, #Інтер, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Салернітана, #Торіно, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го вересня, відбулося 4 матчі в межах 3-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
3 тур, 3 вересня

Торіно - Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Радонич

Українець Руслан Маліновський розпочав матч у старті і відіграв 58 хвилин, отримавши жовту картку

Інтер - Фіорентина 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Тюрам, 2:0 - 53 Мартінес, 3:0 - 58 Чалханоглу (пен), 4:0 - 73 Мартінес

Емполі - Ювентус 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Данілу, 0:2 - 82 К'єза

Лечче - Салернітана 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Кристович, 2:0 - 90+8 Стрефецца

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