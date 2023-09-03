Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 зіграв внічию з черкаським ЛНЗ.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 3 вересня
СК Дніпро-1 - ЛНЗ 0:0
Дніпро-1: Волинець, Танчик, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко 46), Когут (Рубчинський 76), Горін, Піхальонок (Лєднєв 64), Гуцуляк (Мірошниченко 64), Пірес (Білл 76), Філіппов
ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Насонов, Г. Пасіч (Хобленко 76), Калюжний, Наумець (Шестаков 46), Бойко, Савін (Норенков 64), Прядун (Тарасенко 87)
Попередження: Каплієнко 88 - Калюжний 54, Савін 58, Норенков 69, Бойко 90+1
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