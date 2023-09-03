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Страсбур Соболя поступився Ніцці, ПСЖ розгромив Ліон: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 4-го туру Ліги 1
Вчора 23:36 601 0
Страсбур Соболя поступився Ніцці, ПСЖ розгромив Ліон: результати матчів Ліги 1
#Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Ліон, #Лор'ян, #Мец, #Монпельє, #ПСЖ, #Реймс, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 4-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
4 тур, 3 вересня

Тулуза - Клемон 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Абухлаль, 2:0 - 14 Магрі, 2:1 - 34 Куеі, 2:2 - 90+6 Ож'є

Гавр - Лор’ян 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Кузяєв, 2:0 - 70 Аліуї, 3:0 - 90+5 Мбемба

Лілль - Монпельє 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 2 Язіджі

Мец - Реймс 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Сабалі, 1:1 - 17 Діакіте, 1:2 - 52 Теума, 2:2 - 63 Джаллоу

Ніцца - Страсбур 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Аталь, 2:0 - 75 Моффі

Захисник Страсбура Едуард Соболь пропустив матч через пошкодження.

Ліон - ПСЖ 1:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 4 Мбаппе (пен), 0:2 - 20 Хакімі, 0:3: - 38 Асенсіо, 0:4 - 45+1 Мбаппе, 1:4 - 74 Толіссо

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