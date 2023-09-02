Джерело - Чемпіон.
Полісся здобуло мінімальну перемогу над Оболонню в межах 6-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 2 вересня
Полісся - Оболонь 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+7 Грицук (пен), 90+9 Козак
Склади команд:
Полісся: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинський (Кушніренко 46), Танковський (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Аріелсон (Мустафаєв, 62), Макуана, Будківський
Запас: Огіря, Шастал, Янаков, Гітченко, Морозко, Шаповал, Кудрик, Поспєлов
Оболонь: Федорівський, Осман (Прокопенко, 64), Карась, Приймак, Нагієв (Вовкун, 78), Слободян, Мороз, Груша (Суханов, 73), Черненко (Косовський, 64), Чернов (Мединський, 46), Тарануха
Запасні: Кичак, Рибка, Мухаматгалєєв, Єрмоленко, Лук'янчук, Фатєєв, Краснопір
Попередження: Будківський 22, Мороз 33, Смоляков 35, Тарануха 79, Мороз 90+5
Вилучення Мороз 90+5 (друга жовта)
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