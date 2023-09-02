Клуби АПЛ витратили рекордну суму на трансфери влітку

У день трансферного дедлайну були витрачені 255 млн фунтів

Джерело - BBC.

Загальні витрати 20 клубів АПЛ протягом цьогорічного літнього трансферного вікна сягнули позначки 2,36 млрд фунтів стерлінгів, що становить 48% від загальних витрат усіх клубів з ТОП-5 європейських ліг.

Про це повідомляє BBC.

Ця сума є найбільшою в історії АПЛ, вона перевищує на 440 млн фунтів попередній рекорд (1,92 млрд), що був встановлений минулого літа.

Зазначається, що у день трансферного дедлайну (1 вересня) були витрачені 255 млн фунтів, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник минулого року (120 млн фунтів).

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