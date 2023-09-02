Головне
2 вересня Світоліна зіграє проти Пегули на головному корті US Open
Сьогодні 12:52 1265
Ворскла мінімально здолала Олександрію в 6 турі УПЛ
Сьогодні 19:14 193
Сайнс несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Італії
Сьогодні 18:14 200
Карпати переграли Епіцентр, Металіст поступився Буковині: результати 6 туру Першої ліги
Сьогодні 17:50 610
Полісся вирвало перемогу в Оболонні у 6 турі УПЛ
Сьогодні 17:03 279
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 16:14 296640
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 16:12 16886
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 15:49 46414
Магучіх виборола золото на етапі Діамантової ліги у Сямені
Сьогодні 15:07 776
Шахтар розгромив Минай у 6 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 366
Прямі трансляції

Клуби АПЛ витратили рекордну суму на трансфери влітку

У день трансферного дедлайну були витрачені 255 млн фунтів
Сьогодні 19:48 185 0
Клуби АПЛ витратили рекордну суму на трансфери влітку

Джерело - BBC.

Загальні витрати 20 клубів АПЛ протягом цьогорічного літнього трансферного вікна сягнули позначки 2,36 млрд фунтів стерлінгів, що становить 48% від загальних витрат усіх клубів з ТОП-5 європейських ліг.

Про це повідомляє BBC.

Ця сума є найбільшою в історії АПЛ, вона перевищує на 440 млн фунтів попередній рекорд (1,92 млрд), що був встановлений минулого літа.

Зазначається, що у день трансферного дедлайну (1 вересня) були витрачені 255 млн фунтів, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник минулого року (120 млн фунтів).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16886
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 46414
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 296640
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 21369
Початок легенди. 58 років тому Динамо провело першу європейську гру Початок легенди. 58 років тому Динамо провело першу європейську гру 6550
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі 4101
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3392
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39687 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61237
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19751 7
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2872
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14934 2