Клуби АПЛ витратили рекордну суму на трансфери влітку

Джерело - BBC.
Загальні витрати 20 клубів АПЛ протягом цьогорічного літнього трансферного вікна сягнули позначки 2,36 млрд фунтів стерлінгів, що становить 48% від загальних витрат усіх клубів з ТОП-5 європейських ліг.
Про це повідомляє BBC.
Ця сума є найбільшою в історії АПЛ, вона перевищує на 440 млн фунтів попередній рекорд (1,92 млрд), що був встановлений минулого літа.
Зазначається, що у день трансферного дедлайну (1 вересня) були витрачені 255 млн фунтів, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник минулого року (120 млн фунтів).
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