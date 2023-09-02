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Зубков та Кащук - у старті Шахтаря на матч з Минаєм

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 12:22 215 0

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграє із Шахтарем у матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Минай: Бандура, Дмитрук, Мельник, Кравчук, Нємчанінов, Рогозинський, Вітенчук, Ралюченко, Гечев, Твердохліб, Вишневський

Запасні: Кемкін, Ольховий, Одарюк, Панасенко, Петько, Солдат, Колесник, Чуєв, Гунічев, Кораблін, Голуб, Ременяк

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Козік, Конопля, Степаненко, Назарина, Зубков, Кащук, Криськів, Сікан

Запасні: Пузанков, Твардовський, Глущенко, Топалов, Удод, Лемкін, Кастілло, Судаков, В’юнник, Келсі

Початок о 13:00 за київським часом.

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