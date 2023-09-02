Зубков та Кащук - у старті Шахтаря на матч з Минаєм

Джерело - Чемпіон.
Минай зіграє із Шахтарем у матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
Минай: Бандура, Дмитрук, Мельник, Кравчук, Нємчанінов, Рогозинський, Вітенчук, Ралюченко, Гечев, Твердохліб, Вишневський
Запасні: Кемкін, Ольховий, Одарюк, Панасенко, Петько, Солдат, Колесник, Чуєв, Гунічев, Кораблін, Голуб, Ременяк
Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Козік, Конопля, Степаненко, Назарина, Зубков, Кащук, Криськів, Сікан
Запасні: Пузанков, Твардовський, Глущенко, Топалов, Удод, Лемкін, Кастілло, Судаков, В’юнник, Келсі
Початок о 13:00 за київським часом.
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця