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Шахтар розгромив Минай у 6 турі УПЛ

Переконлива перемога Шахтаря
Сьогодні 14:53 222 0
Шахтар розгромив Минай у 6 турі УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У межах 6-го туру УПЛ Минай вдома поступився Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь "гірників".

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 02 вересня

Минай - Шахтар Донецьк 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Матвієнко, 0:2 - 60 Кащук, 0:3 - 66 Судаков, 1:3 - 73 Гунічев, 1:4 - 78 В'юник

Попередження: Одарюк (50) - Судаков (65), Келсі (74), Кастілло (85).

Минай: Бандура, Дмитрук (Солдат, 42), Мельник, Кравчук (Панасенко, 77), Нємчанінов, Рогозинський, Гечев (Одарюк, 42), Вітенчук, Твердохліб, Вишневський (Гунічев, 60), Ралюченко.

Шахтар: Різник, Степаненко, Криськів (Кастілло, 79), Зубков (В'юнник, 46), Сікан (Келсі, 62), Азаров, Матвієнко, Конопля, Назарина (Судаков, 62), Козік (Лемкін, 82), Кащук.

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