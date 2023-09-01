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Луческу вирішив відмовитися від трансферу захисника

Динамо мало два варіанти підсилення
Сьогодні 22:55 300 0
Луческу вирішив відмовитися від трансферу захисника
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Динамо майже підписало 26-річного центрального захисника Ференцвароша Самі Ммае, але угода зірвалась.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Причиною стало те, що гравець не захотів їхати в країну, яка знаходиться у стані війни. Однак, відмовився він не одразу, а після довгих роздумів.

У киян був інший варіант – 23-річний ЦЗ хорватської Горіци Крешимир Кризманич, але кандидатуру цього гравця забракував особисто головний тренер Динамо Мірча Луческу.

Наразі невідомо, чи хоче Динамо все ж таки підписати якогось центрального захисника до закриття трансферного вікна.

Нагадаємо, Динамо не звільнить Луческу після вильоту з єврокубків.

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