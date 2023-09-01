Жирона підписала вихованця Динамо

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Дмитро Мельніченко перейшов до Жирони.
Про це повідомляє Telegram-канал BuckarooBanzai.
Деталі угоди не розголошуються. Відомо, що 19-річний футболіст буде поки що грати за другу команду іспанського клубу.
18-річний футболіст є вихованцем київського Динамо. Раніше виступав за Ниву Бузову та Рух U-19. Провів 3 матчі за Динамо у Юнацькій лізі УЄФА.
За Жирону також виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.
Раніше повідомлялося, що Жирона має намір підписати лівого захисника Лаціо.