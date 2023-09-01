Визначились суперники Зорі на груповому етапі Ліги конференцій

Стали відомі суперники Зорі

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій.

Україна буде представлена однією командою, Зоря з третього кошика потрапила в групу В.

Суперниками луганського клубу будуть - Гент, Маккабі Тель-Авів та Брєйдаблік.

Груповий етап відбудеться з 21 вересня до 14 грудня. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу, а володарі других місць зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Раніше Зоря не змогла пройти Славію у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.