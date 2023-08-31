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Зоря не змогла пройти Славію у плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Зоря вилетіла з Ліги Європи
Сьогодні 21:56 402 0
Зоря не змогла пройти Славію у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
#Славія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря обіграла чеську Славією у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Матч завершився з рахунком 2:1. Однак, за підсумками двох матчів у груповий етап Ліги Європи вийшла Славія.

Ліга Європи 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Матч-відповідь, 31 серпня

Зоря - Славія 2:1 (2:0)
(перший матч 0:2)

Голи: 1:0 - 32 Алефіренко, 2:0 - 41 Антюх, 2:1 - 83 Юрашек

Зоря: 30. Турбаєвський, 44. Батагов, 74. Снурніцин, 55. Джордан, 47. Вантух, 70. Кирюханцев, 5. Яцик (15. Дришлюк, 46), 9. Мишньов (К) (20. Чурко, 81), 7. Антюх (17. Горбач, 81), 39. Герреро, 11. Алефіренко (16. Волошин, 67).

Запасні: 1. Сапутін, 36. Жилкін, 3. Боль, 6. Гулько, 8. Хахльов, 22. Мічін, 10. Нагнойний, 19. Бугай.

Славія: 1. Коларж, 8. Масопуст, 27. Влчек, 5. Огбу (23. Шевчик, 46), 17. Провод (29. Томич, 81), 3. Голеш (К), 21. Доудера 935. Юрашек, 46), 19. Дорлі, 10. Зафейріс, 26. Шранс (9. Тіджані, 73), 14. Ван Бюрен (15. Юречка, 56).

Запасні: 31. Сиротник, 28. Мандоус, 6. Валлем, 13. Хитіл, 18. Боржіл, 24. Огунгбайї, 25. Громада.

Попередження: Снурніцин 14.

Нагадаємо, що у першому матчі Славія перемогла Зорю з рахунком 2:0.

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