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Брентфорд має намір підписати вінгера ПСВ

Нідерландський клуб отримав офіційну пропозицію на 40 мільйонів євро
Сьогодні 11:39 181 0
Брентфорд має намір підписати вінгера ПСВ
#Брентфорд, #ПСВ, #Йоган Бакайоко

Джерело - Чемпіон.

Брентфорд близький до підписання вінгера ПСВ Йогана Бакайоко.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нідерландський клуб отримав офіційну пропозицію на 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів + відсоток від майбутнього продажу.

Сторонам залишилося узгодити останні деталі угоди.

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати захисника ПСВ.

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