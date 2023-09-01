Брентфорд має намір підписати вінгера ПСВ

Нідерландський клуб отримав офіційну пропозицію на 40 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Брентфорд близький до підписання вінгера ПСВ Йогана Бакайоко.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нідерландський клуб отримав офіційну пропозицію на 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів + відсоток від майбутнього продажу.

Сторонам залишилося узгодити останні деталі угоди.

EXCLUSIVE: Brentford closing in on deal to sign top talent Johan Bakayoko from PSV Eindhoven! 🚨🔴🐝 #BrentfordFC



Understand official bid submitted today for total package up to €40m add-ons included plus sell-on clause for PSV.



Final details to be clarified before here we go. pic.twitter.com/Hj3RI3aMin — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати захисника ПСВ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!