Ван Леувен: Задоволений групою Ліги чемпіонів

Тренер Шахтаря прокоментував жеребкування групового етапу ЛЧ

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен задоволений результатами жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це він розповів пресслужбі "гірників".

"Дуже цікаве жеребкування з чудовими командами, якщо дивитися на це з точки зору гри та розвитку наших молодих гравців під час зустрічей із суперниками з цих країн. Ми повинні боротися. Усі ігри дають нам цю можливість, бо ці команди хочуть грати у футбол, як і ми. Тому я задоволений групою. Я не думав наперед, якого суперника хотів би отримати, та зрештою радий.

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На мою думку, цього року в Лізі чемпіонів багато висококласних команд, і сильними є всі з перших двох кошиків. Ми потрапили до гарної групи. Усі команди хочуть грати у футбол, і ми повинні шукати наші можливості. Мабуть, Барселона та Порту - двоє фаворитів групи, тому нашим гравцям знадобиться багато сил та концентрації, щоб підготуватися.

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Антверпен є новачком Ліги чемпіонів, і, безумовно, також бажатиме показати свої якості, як і ми. Ми будемо боротися в кожній грі, за кожен наш шанс, щоб наш клуб міг і далі добре виглядати на міжнародному рівні, щоб наші гравці розвивалися та щоб ми змогли продовжити змагатися у Європі", - сказав ван Леувен.

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