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Збірна Англії оголосила заявку на матч з Україною

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив склад команди, який готуватиметься до матчу відбору Євро-2024 проти України
Сьогодні 19:14 317 0
Збірна Англії оголосила заявку на матч з Україною
Фото - Getty Images

Джерело - УАФ.

Збірна Англії оголосила список викликаних футболістів на матч відбору Євро-2024 проти України та на товариський матч з Шотландією.

Про це повідомляє УАФ.

Склад збірної Англії

Воротарі: Сем Джонстон (Крістал Пелас), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл, Леві Колвілл (обидва — Челсі), Льюїс Данк (Брайтон), Марк Гехі (Крістал Пелас), Гаррі Магваєр (Манчестер Юнайтед), Фікайо Томорі (Мілан, Італія), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал, Іспанія), Коннор Галлахер (Челсі), Джордан Гендерсон (Аль-Іттіфак, Саудівська Аравія), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Арсенал).

Нападники: Еберечі Езе (Крістал Пелас), Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва — Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія, Німеччина), Джеймс Меддісон (Тоттенгем), Едді Нкетіа, Букайо Сака (обидва — Арсенал), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Калум Уїлсон (Ньюкасл).

Англія у вересні зіграє проти України (9 вересня) та Шотландії (12 вересня).

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