ПСЖ та Аль-Арабі ведуть переговори щодо трансферу Верратті

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті близький до трансферу в Аль-Арабі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби близькі до укладання угоди, перемовини перебувають на дуже просунутій стадії.

Залишилося уточнити деталі контракту з футболістом.

