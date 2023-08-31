Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Група A Група B Група С Група D Баварія Севілья Наполі Бенфіка Манчестер Юнайтед Арсенал Реал Мадрид Інтер Копенгаген ПСВ Брага Зальцбург Галатасарай Ланс Уніон Берлін Реал Сосьєдад

Група E Група F Група G Група H Феєнорд ПСЖ Манчестер Сіті Барселона Атлетіко Мадрид Боруссія Дортмунд РБ Лейпциг Порту Лаціо Мілан Црвена Звезда Шахтар Селтік Ньюкасл Юнайтед Янг Бойз Антверпен

Саріна Вігман, яка очолює збірну Англії, стала найкращою тренеркою року.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий тренер сезону УЄФА.

Легендарний Мірослав Клозе отримує президентську нагороду УЄФА за підсумками кар'єри.

Церемонія жеребкування на цьому завершується, але розпочинається церемонія нагородження найкращих гравців сезону від УЄФА.

Шахтар зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів з Барселоною, Порту та Антерпеном!

Залишився лише четвертий кошик і усі групи будуть укомплектовані.

Переходимо до третього кошика, де знаходиться донецький Шахтар!

Тепер демонструють команди з другого кошика, які зараз дізнаються своїх суперників по груповому етапуЛЧ.

Після презентації регламенту нам демонструють команди, які знаходяться у першому кошику.

Джорджо Маркетті традиційно пояснить регламент проведення жеребкування.

A photo you can hear 🎶#UCLdraw pic.twitter.com/wGj0KoCguS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023

Джо Коул та Ерік Абідаль допомагатимуть ведучим у проведенні жеребкування.

Демонструються найкращі моменти минулого розіграшу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував Манчестер Сіті.

Церемонія жеребкування незабаром розпочнеться:

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 31 серпня у Монако. Початок церемонії - о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події.

Процедура

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-оф

Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони чільної шістки асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА

Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії

Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-оф, які стануть відомими за підсумками матчів 29 та 30 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Кошик 1

Манчестер Сіті (Англія, чинний переможець Ліги чемпіонів) Севілья (Іспанія, чинний переможець Ліги Європи) Барселона (Іспанія) Наполі (Італія) Баварія Мюнхен (Німеччина) Парі Сен-Жермен (Франція) Бенфіка (Прортугалія) Феєнорд (Нідерланди)

Кошик 2

Реал Мадрид (Іспанія) Атлетіко Мадрид (Іспанія) Манчестер Юнайтед (Англія) Арсенал (Англія) Інтер Мілан (Італія) Боруссія Дортмунд (Німеччина) РБ Лейпциг (Німеччина) Порту (Португалія)

Кошик 3

Шахтар Донецьк (Україна) РБ Зальцбург (Австрія) Мілан (Італія) Лаціо (Італія) Црвена Звезда (Сербія) Брага (Португалія) ПСВ (Нідерланди) Копенгаген (Данія)

Кошик 4

Реал Сосьєдад (Іспанія) Селтік (Шотландія) Ньюкасл Юнайтед (Англія) Уніон Берлін (Німеччина) Ланс (Франція) Янг Бойз (Швейцарія) Галатасарай (Туреччина) Антверпен (Бельгія)

Груповий етап

32 команди утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1-й тур - 19/20 вересня

2-й тур - 3/4 жовтня

3-й тур - 24/25 жовтня

4-й тур - 7/8 листопада

5-й тур - 28/29 листопада

6-й тур - 12/13 грудня

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.