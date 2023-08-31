Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Група A
|Група B
|Група С
|Група D
|Баварія
|Севілья
|Наполі
|Бенфіка
|Манчестер Юнайтед
|Арсенал
|Реал Мадрид
|Інтер
|Копенгаген
|ПСВ
|Брага
|Зальцбург
|Галатасарай
|Ланс
|Уніон Берлін
|Реал Сосьєдад
|Група E
|Група F
|Група G
|Група H
|Феєнорд
|ПСЖ
|Манчестер Сіті
|Барселона
|Атлетіко Мадрид
|Боруссія Дортмунд
|РБ Лейпциг
|Порту
|Лаціо
|Мілан
|Црвена Звезда
|Шахтар
|Селтік
|Ньюкасл Юнайтед
|Янг Бойз
|Антверпен
Саріна Вігман, яка очолює збірну Англії, стала найкращою тренеркою року.
Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий тренер сезону УЄФА.
Легендарний Мірослав Клозе отримує президентську нагороду УЄФА за підсумками кар'єри.
Церемонія жеребкування на цьому завершується, але розпочинається церемонія нагородження найкращих гравців сезону від УЄФА.
Шахтар зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів з Барселоною, Порту та Антерпеном!
Залишився лише четвертий кошик і усі групи будуть укомплектовані.
Переходимо до третього кошика, де знаходиться донецький Шахтар!
Тепер демонструють команди з другого кошика, які зараз дізнаються своїх суперників по груповому етапуЛЧ.
Після презентації регламенту нам демонструють команди, які знаходяться у першому кошику.
Джорджо Маркетті традиційно пояснить регламент проведення жеребкування.
A photo you can hear 🎶#UCLdraw pic.twitter.com/wGj0KoCguS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023
Джо Коул та Ерік Абідаль допомагатимуть ведучим у проведенні жеребкування.
Демонструються найкращі моменти минулого розіграшу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував Манчестер Сіті.
It all starts here 🎉 #UCLdraw pic.twitter.com/89uhtxkbeW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023
Церемонія жеребкування незабаром розпочнеться:
Who's next? #UCLdraw pic.twitter.com/yuZE0r1CaU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 31 серпня у Монако. Початок церемонії - о 19:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події.
Процедура
- У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-оф
- Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони чільної шістки асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА
- Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії
- Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням
Команди
У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-оф, які стануть відомими за підсумками матчів 29 та 30 серпня.
Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.
- Кошик 1
- Манчестер Сіті (Англія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
- Севілья (Іспанія, чинний переможець Ліги Європи)
- Барселона (Іспанія)
- Наполі (Італія)
- Баварія Мюнхен (Німеччина)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Бенфіка (Прортугалія)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Кошик 2
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Арсенал (Англія)
- Інтер Мілан (Італія)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Порту (Португалія)
- Кошик 3
- Шахтар Донецьк (Україна)
- РБ Зальцбург (Австрія)
- Мілан (Італія)
- Лаціо (Італія)
- Црвена Звезда (Сербія)
- Брага (Португалія)
- ПСВ (Нідерланди)
- Копенгаген (Данія)
- Кошик 4
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Селтік (Шотландія)
- Ньюкасл Юнайтед (Англія)
- Уніон Берлін (Німеччина)
- Ланс (Франція)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Галатасарай (Туреччина)
- Антверпен (Бельгія)
Груповий етап
32 команди утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
Дати
1-й тур - 19/20 вересня
2-й тур - 3/4 жовтня
3-й тур - 24/25 жовтня
4-й тур - 7/8 листопада
5-й тур - 28/29 листопада
6-й тур - 12/13 грудня
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 18 грудня.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.