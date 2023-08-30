Ракув з Кочергіним зіграв внічию із Копенгагеном, ПСВ знищив Рейнджерс: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Плей-оф
30 серпня
Копенгаген - Ракув 1:1 (1:0)
(перший матч 1:0)
Голи: 1:0 - 35 Вавро, 1:1 - 87 Зволінський
Українець Владислав Кочергін вийшов в основі і був замінений на 76-й хвилині зустрічі.
ПСВ - Рейнджерс 5:1 (1:0)
(перший матч 2:2)
Голи: 1:0 - 35 Сайбарі, 2:0 - 53 Сайбарі, 2:1 - 64 Таверньє, 3:1 - 66 де Йонг, 4:1 - 78 Верман, 5:1 - 82 Голдсон (автогол)
АЕК - Антверпен 1:2 (0:0)
(перший матч 0:1)
Голи: 0:1 - 73 Керк, 1:1 - 90 Араухо, 1:2 - 90+5 Баліквіша
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