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Ракув з Кочергіним зіграв внічию із Копенгагеном, ПСВ знищив Рейнджерс: результати матчів Ліги чемпіонів

Результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 295 0
Ракув з Кочергіним зіграв внічию із Копенгагеном, ПСВ знищив Рейнджерс: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Плей-оф
30 серпня

Копенгаген - Ракув 1:1 (1:0)

(перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 35 Вавро, 1:1 - 87 Зволінський

Українець Владислав Кочергін вийшов в основі і був замінений на 76-й хвилині зустрічі.

ПСВ - Рейнджерс 5:1 (1:0)

(перший матч 2:2)

Голи: 1:0 - 35 Сайбарі, 2:0 - 53 Сайбарі, 2:1 - 64 Таверньє, 3:1 - 66 де Йонг, 4:1 - 78 Верман, 5:1 - 82 Голдсон (автогол)

АЕК - Антверпен 1:2 (0:0)

(перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 73 Керк, 1:1 - 90 Араухо, 1:2 - 90+5 Баліквіша

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