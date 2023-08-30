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Фіорентина відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед по Амрабату

Гравець може залишитися у Флоренції.
Сьогодні 21:27 172 0
Фіорентина відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед по Амрабату
#Манчестер Юнайтед, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед про оренду півзахисника Соф'яна Амрабата.

Про це повідомляє Давід Орнштейн.

Юнайтед наполягав на тому, щоб Фіорентина дозволила Амрабату перейти в оренду, щоб відповідати правилам фінансової чесної гри. 

Попри те, що його оцінюють у 30-35 мільйонів євро, МЮ надав Фіорентині пропозицію про оренду в розмірі 2 млн євро, яка має бути виплачена двома окремими траншами згідно з оновленням Джеймса Горнкасла. Пропозиція Манчестера також включала б положення про перерву в січні, яке було б до дати сплати другого траншу, що означає, що Фіорентина мала б отримати гонорар лише в 1 млн євро. 

Минулого сезону він провів 44 матчі у чемпіонаті та Лізі конференцій, зробив одну гольову передачу. 

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль завершує трансфер Амрабата.

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