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Левандовський: У Барселоні я не маю підтримки у нападі

Левандовський прокоментував старт сезону
Сьогодні 20:41 417 0
Левандовський: У Барселоні я не маю підтримки у нападі
Фото - Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - isport.ua.

Барселона грала в недостатньо атакувальний футбол на старті сезону Ла-Ліги.

Про це розповів нападник іспанського клубу Роберт Левандовський.

"Ми - Барселона. Від нас чекають не лише перемог, а й гарного атакуючого футболу. Останнім часом це було не так, як має бути, тому мали труднощі зі створенням моментів у матчах. Коли бачимо, що Ферран виходить на поле чи Ансу - два гравці, які йдуть вперед - ми створюємо більше моментів, іноді ми граємо з недостатньою кількістю атакуючих гравців, у мене немає підтримки в нападі, тому шукаю найкраще рішення для команди.

Думаю, з моїм досвідом, коли знаю своє тіло, шукаю найкраще рішення не лише для себе, а й для команди. Розумію, що іноді, якщо сам перебуваю між двома центральними захисниками – їм легше впоратися зі мною. У багатьох матчах у мене не так багато моментів забити. В останніх двох іграх я мав мало шансів, не отримував багато м'ячів, тому іноді мені доводилося створювати свої моменти.

Мушу підтримувати свій рівень, повертатися на правильний шлях. Він покращуватиметься з кожною грою. Кожен сезон відрізняється, а цей – дуже довгий. Ми маємо багато матчів. Думаю, важливо не як починаєш, а як завершуєш", - заявив Левандовський.

Раніше Фаті погодився перейти у Тоттенгем.

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