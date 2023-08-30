Левандовський: У Барселоні я не маю підтримки у нападі

Барселона грала в недостатньо атакувальний футбол на старті сезону Ла-Ліги.

Про це розповів нападник іспанського клубу Роберт Левандовський.

"Ми - Барселона. Від нас чекають не лише перемог, а й гарного атакуючого футболу. Останнім часом це було не так, як має бути, тому мали труднощі зі створенням моментів у матчах. Коли бачимо, що Ферран виходить на поле чи Ансу - два гравці, які йдуть вперед - ми створюємо більше моментів, іноді ми граємо з недостатньою кількістю атакуючих гравців, у мене немає підтримки в нападі, тому шукаю найкраще рішення для команди.

Думаю, з моїм досвідом, коли знаю своє тіло, шукаю найкраще рішення не лише для себе, а й для команди. Розумію, що іноді, якщо сам перебуваю між двома центральними захисниками – їм легше впоратися зі мною. У багатьох матчах у мене не так багато моментів забити. В останніх двох іграх я мав мало шансів, не отримував багато м'ячів, тому іноді мені доводилося створювати свої моменти.

Мушу підтримувати свій рівень, повертатися на правильний шлях. Він покращуватиметься з кожною грою. Кожен сезон відрізняється, а цей – дуже довгий. Ми маємо багато матчів. Думаю, важливо не як починаєш, а як завершуєш", - заявив Левандовський.