Дулуб - новий головний тренер ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером ЛНЗ став Олег Дулуб.
Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017) та Львів (2021-2023).
Помічниками нового фахівця черкаської команди будуть Юрій Дудник і Андрій Дикань.
Нагадаємо, що раніше ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Олександром Ковпаком і його помічниками Віталієм Комарницьким, Олександром Максимовим та Ігорем Біланом.
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