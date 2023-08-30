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Дулуб - новий головний тренер ЛНЗ

Олег Дулуб очолив ЛНЗ
Сьогодні 16:08 212 0
Дулуб - новий головний тренер ЛНЗ
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олег Дулуб

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером ЛНЗ став Олег Дулуб.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017) та Львів (2021-2023).

Помічниками нового фахівця черкаської команди будуть Юрій Дудник і Андрій Дикань. 

Нагадаємо, що раніше ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Олександром Ковпаком і його помічниками Віталієм Комарницьким, Олександром Максимовим та Ігорем Біланом.

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