Верес проведе благодійний матч проти збірної артистів України

Верес організує благодійний матч "Допомога ЗСУ", в якому зустрінуться збірна рівенського клубу та збірна артистів України.

Про це повідомляє пресслужба "народного клубу".

Гра запланована на суботу, 2 вересня і відбудеться у Рівному, на стадіоні Авангард. Початок - о 16:00. Матч організовується з метою збору коштів на потребу 457-го Окремого піхотного батальйону.

Відвідати благодійний матч може кожен охочий за наявності вхідного квитка, який коштує 200 гривень. На офіційному сайті Вереса вказується, що захід відбудеться за підтримки Рівненської обласної військової адміністрації.

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