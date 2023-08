Мілан зробив Порту пропозицію щодо трансферу форварда

Мілан зробив офіційну пропозицію Порту щодо трансферу іранського нападника Мехді Таремі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За 31-річного форварда "россонері" запропонували 15 мільйонів євро з вигідними умовами оплати.

Рішення щодо можливого трансферу залежить від Порту.

AC Milan bid for Mehdi Taremi has been submitted, as expected. Package worth €15m with favourable payment terms — up to FC Porto now 🔴⚫️🇮🇷 #ACMilan



Wednesday, crucial day. pic.twitter.com/YcxiIoYtWX