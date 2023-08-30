Мілан зробив Порту пропозицію щодо трансферу форварда

Джерело - Чемпіон.
Мілан зробив офіційну пропозицію Порту щодо трансферу іранського нападника Мехді Таремі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За 31-річного форварда "россонері" запропонували 15 мільйонів євро з вигідними умовами оплати.
Рішення щодо можливого трансферу залежить від Порту.
AC Milan bid for Mehdi Taremi has been submitted, as expected. Package worth €15m with favourable payment terms — up to FC Porto now 🔴⚫️🇮🇷 #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023
Wednesday, crucial day. pic.twitter.com/YcxiIoYtWX
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