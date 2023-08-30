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Мілан зробив Порту пропозицію щодо трансферу форварда

За 31-річного форварда "россонері" запропонували 15 мільйонів євро
Сьогодні 12:02 208 0
Мілан зробив Порту пропозицію щодо трансферу форварда
#Мілан, #Порту, #Таремі

Джерело - Чемпіон.

Мілан зробив офіційну пропозицію Порту щодо трансферу іранського нападника Мехді Таремі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За 31-річного форварда "россонері" запропонували 15 мільйонів євро з вигідними умовами оплати.

Рішення щодо можливого трансферу залежить від Порту.

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