Брага перемогла Панатінаїкос: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
29 серпня відбулися три матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Четвертий кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь, 29 серпня
Галатасарай (Туреччина) - Молде (Норвегія) 2:1 (1:0). Перший матч 3:2
Голи: 1:0 - 7 Ікарді (пен), 1:1 - 66 Хестад, 2:1 - 90+3 Анхеліно
Панатінаїкос (Греція) - Брага (Португалія) 0:1 (0:0). Перший матч 1:2
Гол: 0:1 - 83 Брума
Янг Бойз (Швейцарія) - Маккабі (Хайфа, Ізраїль) 3:0 (2:0). Перший матч 0:0
Голи: 1:0 - 23 Іттен, 2:0 - 28 Сек (авт), 3:0 - 46 Угрінич
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