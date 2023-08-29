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Рамос веде переговори з Аль-Іттіхадом

Захисник цього літа став вільним агентом
Сьогодні 18:56 154 0
Рамос веде переговори з Аль-Іттіхадом
#Серхіо Рамос

Джерело - UA-футбол.

Іспанський захисник Серхіо Рамос провів переговори з Аль-Іттіхадом.

Про це повідомляє AS.

Сторони поки що не можуть домовитися про термін контракту. Аль-Іттіхад пропонує підписати угоду на 2 роки, хоча Рамос хотів би підписати контракт на 3 роки.

Минулого тижня переговори між 37-річним футболістом та Галатасараєм були припинені після того, як гравець не прийняв пропозиції турецького клубу у розмірі 6 мільйонів євро чистими на рік та контракт 1+1.

Захисник цього літа став вільним агентом після закінчення контракту з ПСЖ. За клуб Рамос загалом зіграв 58 матчів, забивши 6 м'ячів і зробивши 1 гольову передачу. До цього він із 2005 по 2021 рік грав у Реалі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 4,5 мільйона євро.

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