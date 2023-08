Челсі хотів обміняти Мудрика на Еміля Сміт-Роу

Лондонський Челсі хотів обміняти Михайла Мудрика на гравця Арсеналу Еміля Сміт-Роу.

Про це повідомляє AFCAMDEN.

Арсенал дав чітку відповідь: ні.

Також інсайдер повідомляє, що в українського вінгера є проблеми з дисципліною, через що Челсі і розглядає такий варіант розвитку подій.

Нагадаємо, взимку 2023 року Арсенал довгий час вів Михайла Мудрика і був близьким до його підписання, але в останній момент Челсі запропонував "Шахтарю" більшу суму, тому українець опинився в синій частині Лондону.

В цьому сезоні Михайло Мудрик відіграв лише 2 матчі за Челсі, обидва рази вийшовши з лавки для запасних. Зараз гравець не тренується з командою через пошкодження.

Chelsea enquired about a swap deal last week: ESR for Mudryk. Was a no from Arsenal at the time. https://t.co/xPGrRq7aFd