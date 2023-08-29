Челсі хотів обміняти Мудрика на Еміля Сміт-Роу

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі хотів обміняти Михайла Мудрика на гравця Арсеналу Еміля Сміт-Роу.
Про це повідомляє AFCAMDEN.
Арсенал дав чітку відповідь: ні.
Також інсайдер повідомляє, що в українського вінгера є проблеми з дисципліною, через що Челсі і розглядає такий варіант розвитку подій.
Нагадаємо, взимку 2023 року Арсенал довгий час вів Михайла Мудрика і був близьким до його підписання, але в останній момент Челсі запропонував "Шахтарю" більшу суму, тому українець опинився в синій частині Лондону.
В цьому сезоні Михайло Мудрик відіграв лише 2 матчі за Челсі, обидва рази вийшовши з лавки для запасних. Зараз гравець не тренується з командою через пошкодження.
Chelsea enquired about a swap deal last week: ESR for Mudryk. Was a no from Arsenal at the time. https://t.co/xPGrRq7aFd— AFCAMDEN (@AFCAMDEN) August 29, 2023
There want rid of Mudryk already 😂— Dave Arsenal (@AFCvTheEnemy) August 29, 2023
Напередодні Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.