Головне
29 серпня на US Open зіграють Світоліна та Цуренко: розклад матчів українок
Сьогодні 11:42 866
Челсі хотів обміняти Мудрика на Еміля Сміт-Роу
Сьогодні 16:39 189
Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
Сьогодні 12:23 1289
Збірна України поступилась Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 08:20 1017
Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open
Вчора 23:08 971
Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open
Вчора 22:17 766
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Вчора 22:12 1301
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
Вчора 20:59 520
Промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі
Вчора 19:24 3587
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
Вчора 19:10 708
Прямі трансляції

Челсі хотів обміняти Мудрика на Еміля Сміт-Роу

Каноніри відмовилися
Сьогодні 16:39 189 0
Челсі хотів обміняти Мудрика на Еміля Сміт-Роу
#Челсі, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі хотів обміняти Михайла Мудрика на гравця Арсеналу Еміля Сміт-Роу.

Про це повідомляє AFCAMDEN.

Арсенал дав чітку відповідь: ні.

Також інсайдер повідомляє, що в українського вінгера є проблеми з дисципліною, через що Челсі і розглядає такий варіант розвитку подій.

Нагадаємо, взимку 2023 року Арсенал довгий час вів Михайла Мудрика і був близьким до його підписання, але в останній момент Челсі запропонував "Шахтарю" більшу суму, тому українець опинився в синій частині Лондону.

В цьому сезоні Михайло Мудрик відіграв лише 2 матчі за Челсі, обидва рази вийшовши з лавки для запасних. Зараз гравець не тренується з командою через пошкодження.

Напередодні Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО 5634
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12512
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8883
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 17727
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 10334
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19662
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153625 7
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35617 4
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61104
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22104
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90804 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48656