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Лангле відмовився розривати контракт з Барселоною

Барса хоче розвантажити зарплатну відомість
Сьогодні 18:11 205 0
Лангле відмовився розривати контракт з Барселоною
Фото Getty Images
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Каталонський клуб Барселона запропонував захиснику Клеману Лангле розірвати контракт, але футболіст відповів відмовою. 

Про це повідомляє Sport.es

Він хоче заробити цього сезону – від 12 до 16 мільйонів євро – за рахунок відстрочених платежів від Барселони.

Барселона ж хоче розвантажити свою зарплатну відомість, тому була готова відпустити Лангле безкоштовно, розірвавши з ним контракт. З каталонцями зв'язався Ліон - французький клуб зацікавлений у підписанні 28-річного захисника. Інформації про бажання гравця приєднатися до Ліона нема. Трансфер Клемана в інший клуб допоможе Барселоні заощадити частину коштів.

Лангле виступає за Барселону з 2018 року, провів за клуб 160 матчів.

Нагадаємо Марсель зробив запит у Барселону щодо Лангле та Гарсії.

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