Головне
Збірна України поступилась Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 08:20 598
Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open
Вчора 23:08 855
Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open
Вчора 22:17 686
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Вчора 22:12 1241
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
Вчора 20:59 473
Промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі
Вчора 19:24 3122
Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
Вчора 19:21 838
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
Вчора 19:10 641
Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги
Вчора 18:31 867
Гармаш завершує перехід у хорватський клуб
Вчора 17:08 1640
Прямі трансляції

Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо трансферу Верратті

Марко Верратті може змінити клуб
Сьогодні 10:40 161 0
Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо трансферу Верратті
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар’єру в Катарі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію футболісту щодо трансферу. Переговори з гравцем та ПСЖ тривають, але їх може зірвати можливе запрошення від європейського клубу.

Верратті грає за ПСЖ з літа 2012 року. Минулого сезону віддав 1 гольову у 38 матчах.

Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12396
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 285701
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19504
Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун 10289
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8787
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 17503
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2839
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21388 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50032 2
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22728
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320974 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117516