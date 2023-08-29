Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо трансферу Верратті

Марко Верратті може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар’єру в Катарі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію футболісту щодо трансферу. Переговори з гравцем та ПСЖ тривають, але їх може зірвати можливе запрошення від європейського клубу.

Верратті грає за ПСЖ з літа 2012 року. Минулого сезону віддав 1 гольову у 38 матчах.

Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.

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