Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо трансферу Верратті

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар’єру в Катарі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Аль-Арабі зробив офіційну пропозицію футболісту щодо трансферу. Переговори з гравцем та ПСЖ тривають, але їх може зірвати можливе запрошення від європейського клубу.
Верратті грає за ПСЖ з літа 2012 року. Минулого сезону віддав 1 гольову у 38 матчах.
Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.
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