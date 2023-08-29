Джерело - Чемпіон.
Шахтар не зміг підписати нападника Зорі Назарія Русина.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Русин? У нього була реальна пропозиція від Шахтаря. Його дуже хотів ван Леувен бачити у своїй команді. Але Шахтар не зумів зробити ту пропозицію, щоб у Євгена Геллера не витримали нерви. Я так розумію, не дочекалися вони тих умовно 4 мільйони євро, які Зоря хотіла – ну плюс-мінус.
Не можу точно назвати суму, але десь у тому районі. Якби Шахтар наважився зробити цю пропозицію, то Русин міг опинитися у Шахтарі", – відзначив Циганик.
Раніше повідомлялось, що Русин вже підписав контракт із Сандерлендом.