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Циганик: Шахтар не зумів зробити ту пропозицію щодо Русина, щоб у Геллера не витримали нерви

Нападник перейде у Сандерленд
Сьогодні 12:25 195 0
Циганик: Шахтар не зумів зробити ту пропозицію щодо Русина, щоб у Геллера не витримали нерви
#Назарій Русин, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар не зміг підписати нападника Зорі Назарія Русина.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Русин? У нього була реальна пропозиція від Шахтаря. Його дуже хотів ван Леувен бачити у своїй команді. Але Шахтар не зумів зробити ту пропозицію, щоб у Євгена Геллера не витримали нерви. Я так розумію, не дочекалися вони тих умовно 4 мільйони євро, які Зоря хотіла – ну плюс-мінус.

Не можу точно назвати суму, але десь у тому районі. Якби Шахтар наважився зробити цю пропозицію, то Русин міг опинитися у Шахтарі", – відзначив Циганик.

Раніше повідомлялось, що Русин вже підписав контракт із Сандерлендом.

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